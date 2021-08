Covid: in Lombardia 793 nuovi casi, un decesso, tasso di positività 2,2%

Covid in Lombardia, i dati del 5 agosto

Covid in Lombardia, questi i dati pubblicati da Regione relativi al 5 agosto: i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 793. Si registra un decesso, per un totale dall'inizio dell'epidemia di vittime in regione di 33.835. I tamponi effettuati sono stati 35.340, l'indice di positività sale al 2,2% (ieri era 2%). I pazienti in terapia intensiva scendono a 31 (-1), mentre i ricoverati salgono a 254 (+7).

Questa la ripartizione dei nuovi positivi fra le province lombarde: nel Milanese 222 contagi di cui 85 a Milano città; Bergamo: 29; Brescia: 67; Como: 35; Cremona: 34; Lecco: 16; Lodi: 22; Mantova: 56; Monza e Brianza: 48; Pavia: 21; Sondrio: 13; Varese: 189.