Covid, in Lombardia 8.607 casi e 54 morti. Superati 200 mila casi da febbraio

In Lombardia oggi sono stati registrati 8.607 casi di coronavirus e 54 morti. Il numero totale dei deceduti lombardi sale cosi' a 17.589. I tamponi effettuati sono stati 39.658 (totale 2.984.274). Ieri, a fronte di 46.781 tamponi, c'erano stati 8.919 nuovi casi e 73 morti. La percentuale tra tamponi effettuati e positivi registrati in Lombardia oggi ha superato il 20%, attestandosi al 21,7%. Degli 8.607 casi, 243 sono 'debolmente positivi' e 60 a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi sono 489 (totale complessivo: 96.687, di cui 4.486 dimessi e 92.201 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva raggiungono quota 418 (+26), mentre i ricoverati sono 4.246 (+213). Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, la Lombardia ha superato quota 200 mila contagi registrati: con gli 8.607 positivi trovati oggi, in totale i casi sono arrivati a quota 204.351. Gli attualmente positivi sono 90.075, mentre le persone in isolamento domiciliare 85.411.

E' ancora Milano la provincia lombarda con un maggior numero di nuovi positivi al Covid-19: nell'intero territorio metropolitano i nuovi casi sono oggi 3.695 (ieri 3.730), di cui 1.554 a Milano citta' (ieri erano 1.553). Seguono la provincia di Varese con 1.238 nuovi positivi (ieri erano 1.202) e quella di Monza e Brianza, a +1.195 (ieri +1.207). Piu' contenuto l'incremento di casi nelle altre province lombarde: a Como i nuovi positivi sono oggi 485 (ieri 475), a Brescia 463 (ieri 413), a Pavia 434 (ieri 387), a Lecco 291 (ieri 228), a Bergamo 190 (ieri 243), a Cremona 181 (ieri 184), a Lodi 138 (ieri 151), a Mantova 117 (ieri 248) e a Sondrio 77 (ieri 133).