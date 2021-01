Covid in Lombardia: crescono i ricoveri, 54 nuovi decessi

Covid in Regione Lombardia: a fronte di 15.964 tamponi effettuati, sono 1.146 i nuovi positivi (7,1%). I guariti/dimessi sono 1.184. Crescono i ricoveri sia in terapia intensiva che non in terapia intensiva. I decessi sono stati 54.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 15.964 totale complessivo: 5.077.338- i nuovi casi positivi: 1.146 (di cui 61 'debolmente positivi')- i guariti/dimessi totale complessivo: 423.074 (+1.184), di cui 3.586 dimessi e 419.488 guariti- in terapia intensiva: 466 (+4)- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.641 (+119)- i decessi, totale complessivo: 25.903 (+54)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 355 di cui 135 a Milano città;Bergamo: 26;Brescia: 135;Como: 54;Cremona: 7;Lecco: 37;Lodi: 39;Mantova: 154;Monza e Brianza: 48;Pavia: 95;Sondrio: 52;Varese: 144