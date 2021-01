Covid: Lombardia in zona gialla, l'ordinanza in vigore da domenica

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmera' in giornata le nuove ordinanze che classificano le regioni in zona gialla, arancione e rossa. La Lombardia a partire da domenica 31 gennaio sarà in zona gialla. Le uniche regioni in area arancione sono Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano. Il resto d'Italia è in area gialla.

Fontana: i lombardi meritano questa riduzione di restrizioni

“Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lombardia passa in zona gialla”. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “È stata una settimana certamente difficile – conclude il governatore - abbiamo lottato perché, come attestano i dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l'attenzione continuando ad adottare comportamenti virtuosi”.

Moratti: zona gialla conferma bontà dei dati

"I dati riguardanti la situazione epidemiologica della Lombardia erano chiari e ben definiti da giorni e la collocazione in zona gialla è la conferma di quanto sosteniamo da giorni". Lo dice la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti commentando la notizia del passaggio della Lombardia in 'zona gialla'. "Confidiamo comunque nella responsabilità dei lombardi - conclude la vicepresidente - e siamo lieti che le imprese e i lavoratori della nostra regione potranno finalmente tornare alle proprie attività a pieno regime: la locomotiva d’Italia si rimette in moto"