Covid Lombardia, relazione di Usuelli (Pd): Regione superficiale e presuntuosa

Covid in Lombardia, la relazione di Usuelli (Pd): "Regione superficiale e presuntuosa"

Non lesina critiche la relazione finale della Commissione d’inchiesta sull'emergenza Covid -19 del consiglio regionale lombardo firmata dal consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli. Nella sua ricostruzione Usuelli ricorda le difficoltà a far partire l'organismo richiesto dalle opposizioni, la breve presidenza di Patrizia Baffi, passata dal Pd ad Italia Viva e quindi a Fratelli d'Italia, e l'avvio dei lavori sotto la presidenza di Gianantonio Girelli (Pd).

COMMISSIONE COVID 19 DI REGIONE LOMBARDIA: SCARICA LA RELAZIONE

Così Usuelli: "La scelta dell’Ufficio di presidenza, (nonostante il commissario Usuelli si sia più volte opposto, anche per iscritto) di convocare in audizione tutti i direttori generali, sanitari, sociosanitari di tutte le ATS ed ASST lombarde, è risultata particolarmente controproducente, considerato che i direttori generali sono di nomina fiduciaria regionale e i direttori sanitari e sociosanitari lo sono delle direzioni generali. L’esito di questi mesi di audizioni può essere riassunto, senza far torto a nessuno, nella frase: “siamo stati bravissimi, abbiamo lavorato fino a tarda notte, è arrivato uno Tsunami, che Regione ha gestito, nelle condizioni date, egregiamente” che tutti gli auditi hanno, in un modo o nell’altro, pronunciato"

Commissione Covid Lombardia, le conflittualità tra i membri

Usuelli menziona inoltre anche la "a volte latente e spesso esplicita, conflittualità tra i membri della Commissione, che riproduceva quella manifestatasi tra i partiti del cosiddetto “arco costituzionale” per cui unaparte riteneva che la colpa fosse tutta “di Roma“ e, l’altra, tutta colpa di Regione Lombardia. Pocospazio evidentemente rimaneva per la ricerca della verità, già di per sé incredibilmente difficile, datala complessità dei temi che si sarebbero dovuti spacchettare".

Conflittualità e frizioni derivanti, per Usuelli, da logiche politiche e partitiche che hanno continuato poi a condizionare l'attività della commissione. Nella sua relazione il dem torna a ricostruire quanto accaduto nei giorni precedenti ed immediatamente successivi l'esplosione della pandemia a Codogno e poi l'istituzione della zona rossa nella Bergamasca. Tranchant il giudizio finale: "L’approccio superficiale e, al contempo, presuntuoso alla crisi in corso nei primi mesi dell’emergenza. Covid è stata la quindi la cifra che ha contraddistinto l’azione di governo della Giunta regionale e ne rappresenta la principale responsabilità nel metodo".

