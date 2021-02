Covid, Lombardia: vaccini a over 80 da fine febbraio. Ecco il piano di Regione

Moratti: inizio somministrazione ultra 80enni dal 24 febbraio

"L'inizio della somministrazione per gli ultra 80 enni è dal 24 febbraio": lo ha detto l'assessore al Welfare e vice presidente della Regione Letizia Moratti riferendo in Consiglio regionale sul piano vaccinazioni anti-covid. Per quanto riguarda la Fase 1 della campagna vaccinale che è ora in corso invece "è previsto il completamento entro il 23 febbraio". (SCARICA QUI IL PIANO VACCINALE DELLA LOMBARDIA)

La Fase 1, come ha ricordato l'assessore, sta riguardando in particolare gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture di ricovero e cura e gli operatori e gli ospiti delle Rsa, per un totale di 340 mila unità, di cui aderenti al momento sono 320 mila. Successivamente partirà la Fase 1 bis. "Entro una settimana saranno definiti i dettagli delle procedure di adesione" alla campagna ed "entro 2 settimane sarà attivo l' accesso al portale per la prenotazione delle vaccinazioni, aperto a tutti e con priorità alle fasce interessate": lo ha detto l'assessore al Welfare e vice presidente della Regione Letizia Moratti riferendo in Consiglio regionale sul piano vaccinazioni anti-covid, in vista della fase 'massiva' della campagna. "L'avvio della fase massiva richiede una capillare comunicazione ai cittadini", ha detto Moratti.

Da parte della Regione, in vista delle prossime fasi "è stata prevista una governance per gestire il piano vaccinale", con "un comitato guida" che sarà formato "dal presidente Attilio Fontana, dall'assessore alla protezione civile Pietro Foroni" dall'assessore al welfare Letizia Moratti e "dal dottor Guido Bertolaso": lo ha riferito l'assessore regionale al Welfare.

"Ho chiesto una riunione della Commissione salute e che questa commissione chiedesse a Bonaccini la convocazione di una conferenza Stato- Regioni per verificare i criteri distribuzione dei prodotti vaccinali. In questa prima fase erano sulla base dei target, a seguito di richieste di poche Regioni è stata adottata la definizione non più del target ma della popolazione. Questo criterio non ci soddisfa, non soddisfa la maggior parte delle Regioni perché potremmo trovarci con una Regione che ha un maggior numero di ultra sessantenni o di categorie con particolari fragilità, una Regione si potrebbe trovare in una condizione diversa rispetto ad altre". Per questo motivo, ha proseguito Moratti "ho chiesto una riunione" per avere "di nuovo il criterio sui target che quasi tutte le Regioni stanno chiedendo".

Covid, Lombardia: vaccini a over 80 da fine febbraio

"In Lombardia abbiamo 700 mila over 80, per loro la vaccinazione partira' entro la fine del mese di febbraio. La prima fase delle vaccinazioni finira' il 22-23 febbraio". Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Giacomo Lucchini, responsabile della campagna vaccinale anti Covid della regione Lombardia. Per prenotarsi, ha aggiunto, "abbiamo in funzione il canale dei medici di base, che conoscono meglio questa popolazione, e abbiamo dei sistemi di prenotazione, sia con chiamata che con invito". (SCARICA QUI IL PIANO VACCINALE DELLA LOMBARDIA)

"L'arrivo di AstraZeneca, che ha la restrizione per gli under 55 - ha spiegato poi Lucchini -, ci richiede di partire con la fase tre in contemporanea con la fase due. Inizieremo quindi in contemporanea anche la fase del personale scolastico e dei servizi essenziali e la vaccinazione di fase massiva". Infine un accenno a Guido Bertolaso, designato quale nuovo coordinatore per il progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per la Lombardia. "Il dottor Bertolaso collaborera' per la fase di vaccinazione massiva, e' una discussione di questi giorni, sono professionalita' molto importanti. In Lombardia abbiamo 10 milioni di abitanti, tutte le risorse che possono servire sono benvenute", ha concluso Lucchini.