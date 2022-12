Covid, Majorino: "Fontana ha giocato con la vita dei lombardi"

“A seguito della notizia pubblicata da Il Domani relativa all’email inviata dal Presidente della Regione Attilio Fontana in cui chiedeva il mantenimento delle misure blande della settimana precedente, nonostante la situazione fosse già oltre la soglia critica, non vi sono dubbi. Fontana ha colpevolmente giocato con la vita dei lombardi e si è dimostrato palesemente inadeguato nella gestione dell’emergenza, arrivando a minimizzare una situazione che era già fuori controllo". É il commento riportato da LaPresse del candidato presidente di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino a seguito della pubblicazione in esclusiva de Il Domani della email segreta sul Covid 19 firmata dal governatore Attilio Fontana per evitare la zona rossa in Lombardia. "Con quale coraggio Fontana si presenta oggi per chiedere di nuovo la fiducia dei lombardi? - aggiunge Majorino - Fontana davanti a tutto questo è in grado di affrontare questa campagna elettorale con una responsabilità simile sulle spalle?".

Bussolati (Pd): "Fontana, mascherina sugli occhi per non decidere"

“Ora la verità viene fuori, Fontana mise la mascherina sugli occhi perché non voleva vedere quello che stava accadendo ad Alzano e Nembro, non voleva decidere di fare l’unica cosa giusta, chiudere tutto come a Codogno. La responsabilità di Fontana è grave, perché aveva tutti i dati che confermavano che la situazione era catastrofica e pericolosissima. Con quella non scelta, con quella richiesta al Governo di temporeggiare sulla zona rossa, con la riapertura del pronto soccorso di Alzano e con la delibera sul trasferimento dei malati Covid nelle RSA non ha protetto le persone fragili, non ha protetto il personale sanitario e ha permesso al virus di dilagare. Noi questo non lo possiamo dimenticare.", è il commento del consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati sulla vicenda.