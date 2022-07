Covid, Pregliasco: "Ho fatto la quarta dose, non sono diventato blu"

"Oggi ho fatto la mia quarta dose di vaccino anti-Covid. E sto bene. Non sono diventato né blu né viola. Adesso mi guardo allo specchio e controllo, ma sono abbastanza tranquillo che non sia successo". Così ad AdnKronos il virologo docente della Statale di Milano e direttore sanitario del Galeazzi Fabrizio Pregliasco ha raccontato di aver ricevuto martedì 26 luglio il secondo booster in quanto over 60.