Cremona, 51enne precipita dal tetto di una carrozzeria e muore

Incidente sul lavoro mortale a Trescore Cremasco, in provincia di Cremona. Alle 14.35, in una carrozzeria di viale Risorgimento, un uomo e' precipitato dal tetto di un capanno a causa di un cedimento. Per il 51enne, che ha fatto un volo di 5 metri, e' stato constatato il decesso sul posto.

