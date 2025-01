Cremona, studentessa 15enne muore travolta da un autobus



Tragedia a Cremona, dove nella mattinata di venerdì 31 gennaio una studentessa 15enne è stata travolta da un autobus perdendo la vita. Sotto choc e portato in ospedale l'autista 55enne del mezzo. La giovane stava attraversando la strada nei pressi di un semaforo per andare a scuola. Non è ancora chiaro se fosse sulle strisce pedonali.

