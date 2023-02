Cresce la povertà tra gli anziani: ne soffre il 13% degli over 55 lombardi

Il 13% degli over 55 lombardi (488.000 persone) vive in condizioni di poverta', 46 anziani su 100 invecchiano attivamente ma chi e' solo e meno istruito si autoreclude senza stimoli sociali. Il 27% degli anziani chiede allo stato maggiori tutele e aiuti.

Indagine svolta sugli anziani lombardi promossa da Spi Cgil Lombardia, Fnp Cisl Lombardia e Uilp Uil Lombardia

E' quanto emerge da una indagine svolta sugli anziani lombardi promossa da Spi Cgil Lombardia, Fnp Cisl Lombardia e Uilp Uil Lombardia che, in collaborazione con ARS - Associazione per la Ricerca Sociale di Milano, sono promotori dell'Osservatorio regionale sulla terza eta'. Il campione preso in esame va dai 55 anni in su: il primo gennaio 2022 la Lombardia contava 3.455.759 residenti di eta' compresa tra i 55 e gli 85 anni, pari al 34,8% della popolazione regionale; i 55-64enni, coloro che si apprestano ad entrare nell'età anziana, sono in Lombardia quasi un milione e mezzo e, da soli, costituiscono il 15% della popolazione regionale. L'indagine ha coinvolto 1.211 cittadini residenti in Lombardia che, tra luglio e ottobre 2022, hanno compilato un questionario distribuito dai tre sindacati promotori della ricerca; il campione e' ampiamente rappresentativo, stratificato per provincia, dimensione del comune ed eta'.