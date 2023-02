Crisi o farsa social? I Ferragnez paparazzati insieme sorridenti a Milano

Ma quale crisi? I Ferragnez paparazzati insieme sorridenti a Milano

Molti fan di Fedez e Chiara Ferragni non sanno più cosa pensare dopo lo scoop di Alberto Dandolo, fotogiornalista di Chi e Dagospia che ha colto i Ferragnez al Casa Cipriani di Milano. Sorridenti e impegnati a bersi un aperitivo insieme. Una immagine che stride di molto con le voci di crisi tra i due che impazzano in questi giorni, complice anche il loro ambiguo atteggiamento sui social. Dove, diversamente dal consueto (ovvero da prima del bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo), nei rispettivi contenuti pubblicati non compare più il partner.

Ferragnez, fan disorientati: la crisi è una montatura?

Tutta una montatura, dunque? Alcuni preferiscono attribuire la colpa delle contraddizioni ai giornali, altri annotano che nella vita di una coppia con figli possano esistere fasi particolari che sono di tensione e riflessione dentro alle quali è tuttavia possibile che trovino spazio anche momenti di serenità e persino complicità. Non resta che attendere il prossimo episodio del social-drama per sapere la verità...