Da Londra a Milano per una pizza: "Qui costa meno, compreso il volo"

Costa meno andare a Milano da Londra per mangiare una pizza che gustarla nella capitale inglese. Lo ha dimostrato il tiktoker britannico Callum Ryan. Che ha comprato un biglietto aereo per un volo da Londra a Milano, pagato fortunatamente 8 sterline, è atterrato e si è diretto in una pizzeria. La foto dello scontrino mostra una spesa di 15,50 euro rispetto ai 26 della catena Domino’s di Londra.

La curiosa avventura di Callum dimostra che Milano, quantomeno per un pizza, è più vantaggiosa di un’altra città

Per una volta Milano risulta più economica di un’altra città. Dopo la storiella fuffa di Giuseppina, presunta pendolare tra Napoli e il capoluogo lombardo, per evitare l’alto costo degli affitti, la curiosa avventura di Callum dimostra che Milano, quantomeno per un pizza, è più vantaggiosa di un’altra città.