Da Regione Lombardia 50 milioni di euro per il Policlinico di Milano

Sono in arrivo 50 milioni di euro per la Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano per il 2024 per l'acquisizione di arredi e attrezzature, comprese grandi apparecchiature Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

Bertolaso: "Policlinico fiore all'occhiello della sanità lombarda"

"Il nuovo Policlinico di Milano - ha spiegato- sarà, ancora di più di oggi, il fiore all'occhiello della sanità lombarda impegnata anche nella formazione universitaria e nella ricerca. Con questo importante finanziamento assicuriamo l'acquisto di attrezzature e arredi sanitari in ambito di diagnostica per immagini, terapie intensive e blocchi operatori, neonatologia, servizio materno-infantile, blocchi interventistici, ambulatori e degenze presso il Nuovo Building e il Padiglione 'Satellite' Guardia. Oltre ad apparecchiature moderne come cinque Tac, di cui una Premium, due modello 256 e due intraoperatorie; due Risonanze Magnetiche di cui una a tre Tesla e due angiografi di cui uno robotizzato".

Il nuovo Padiglione Sforza del Policlinico di Milano

Il Nuovo Building, che prenderà la denominazione di "Padiglione Sforza", ospiterà le degenze programmate, con 800 posti letto, oltre ai nuovi Pronto soccorso pediatrico e ostetrico-ginecologico, il Padiglione 'Satellite' Guardia sarà invece dedicato all'emergenza urgenza. "Nel 2025- conclude l'assessore- saranno resi disponibili altri fondi per le attrezzature utili per il completamento del Policlinico, una grandissima opera ormai in dirittura d'arrivo per il rinnovo di un ospedale tra i più importanti d'Europa, insieme ad altri nosocomi lombardi, che diventerà ancor più moderno, efficiente e funzionale per le esigenze dei cittadini".