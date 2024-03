De Albertis (Ance) su inchieste urbanistica: convinti correttezza dell'operato

Milano, De Albertis (Ance) su inchieste urbanistica: "Convinti della correttezza dell'operato di tutti"

"Noi siamo convinti, alla luce delle norme vigenti che dal 2013 applichiamo quotidianamente in tutta Italia, della correttezza dell'operato dei professionisti, dei costruttori e dei funzionari comunali, ma ovviamente lasciamo alle sedi competenti il giudizio definitivo in merito". Lo ha detto Regina de Albertis , presidente di Assimpredil intervenendo all'appuntamento "La Milano del Futuro: un dialogo costruttivo", organizzato da Ance, parlando delle inchieste sul settore dell'urbanistica che hanno coinvolto il Comune di Milano.

Milano, Morelli: per inchieste urbanistica disponibilità Governo a istituire un tavolo

"La disponibilita' del Governo e' quella di istituire un tavolo, per una norma che sia coerente con l'intero territorio nazionale". Lo ha detto il sottosegretario di stato alla presidenza Alessandro Morelli, a margine dell'appuntamento "La Milano del Futuro: un dialogo costruttivo", organizzato da Ance, parlando delle inchieste sul settore dell'urbanistica che hanno coinvolto il Comune di Milano. Per questa ragione "dobbiamo risolvere la criticita' milanese, mettiamo al tavolo tutti gli stakeholder, il Ministero delle Infrastrutture, quello della Giustizia, palazzo Chigi, Regione e Comune". Per quanto riguarda i tempi "considero un paio di settimane per la convocazione del tavolo nel mio ufficio a Palazzo Chigi, dall'altra parte ritengo che la disponibilita' di tutti sia chiara", ha proseguito. A chi gli ha chiesto se potessero essere cambiate le norme nazionali ha risposto che "Ci sono strumenti normativi come il piano casa, la nuova legge per la rigenerazione urbana: strumenti ci sono ma dobbiamo capire quali sono gli obiettivi comuni". Inoltre, "chiaramente, bisogna superare un impasse legata non solo alla presa di posizione della procura ma anche ad alcune criticita' che ci sono state in comune", ha concluso.

Milano, Tancredi su urbanistica: intervento non può che essere di tipo governativo

"Noi pensiamo che, visto che il tema e' l'interpretazione di norme, sia necessario un intervento che non puo' essere che di tipo governativo". Lo ha detto l'assessore alla rigenerazione urbana di Milano Giancarlo Tancredi, a margine dell'appuntamento "La Milano del Futuro: un dialogo costruttivo", organizzato da Ance, commentando le parole del sottosegretario Morelli che ha annunciato la disponibilita' del Governo a un tavolo per le inchieste sul settore dell'urbanistica che hanno coinvolto il Comune di Milano. La soluzione "deve passare necessariamente dal livello nazionale - ha aggiunto, spiegando che si tratta "in buona parte di norme nazionali, quindi una soluzione potrebbe essere quella di una norma su dispozioni legislative che sono state ritenute dalla magistratura non applicate in modo corretto". "Noi siamo di un'altra idea ma rispettiamo il lavoro della magistratura", ha ribadito Tancredi. Per quanto riguarda i tempi "devono essere rapidi", secondo l'assessore, anche se "la serieta' e gravita' del problema richiede senz'altro una riflessione attenta". A tal proposito "questo dibattito promosso da Ance e' un'iniziativa opportuna e utile: la gran parte di voci sono rappresentate", ha concluso.