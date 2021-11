Derby Milan-Inter, Salvini aggredito verbalmente da Ghali

Alta tensione tra due tifosi vip sugli spalti di San Siro durante il derby Milan Inter di ieri: secondo quanto hanno riferito fonti della Lega, Matteo Salvini sarebbe stato aggredito verbalmente da Ghali durante il primo tempo. "Il leader della Lega era in tribuna con il figlio, e subito dopo il gol del pareggio gli si e' avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell'immigrazione - cercando di filmarsi col cellulare - ed e' stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La societa' rossonera si e' scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali ne' aveva compreso i motivi della sua alterazione"