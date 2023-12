Detenuto tenta il suicidio a San Vittore, interrotta la proiezione della Prima

Un detenuto ha tentato il suicidio nel carcere di San Vittore, a Milano. E per questo è stato deciso di interrompere la tradizionale proiezione della Prima della Scala, che ogni anno viene trasmessa anche all'interno del penitenziario. L'uomo che ha tentato il suicidio è di origine straniera ed era stato portato in carcere solo ieri. L'uomo si trova ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Sul caso sta indagando la magistratura milanese.