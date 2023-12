Prima della Scala a Milano, applausi dopo l'inno di Mameli

Prima della Scala al via con il Don Carlo

E’ iniziata al Teatro alla Scala di Milano la “prima” del Don Carlo di Giuseppe Verdi, nella versione in quattro atti in lingua italiana che ebbe la sua prima rappresentazione proprio alla Scala nel 1884, e che inaugura la stagione 2023-2024. Prima dell’inizio dello spettacolo l’orchestra ha suonato l’inno di Mameli, che si è chiuso con gli applausi del pubblico in platea e sugli spalti. Assenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva partecipato negli scorsi anni, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nel 2022 aveva assistito alla sua prima “prima”.

Prima: La Russa, Salvini, Segre, Sala e Fontana sul palco d'onore

A rappresentare il Governo c’è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Presenti anche, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la senatrice a vita Liliana Segre ( sul palco d'onore dopo le polemiche dei giorni scorsi) Sul podio il direttore musicale Riccardo Chailly, alla sua decima inaugurazione di stagione. In scena Anna Netrebko (Elisabetta di Valois) e Francesco Meli (Don Carlo) che raggiungono le sei inaugurazioni ciascuno, e Luca Salsi (Rodrigo, Marchese di Posa) alla quarta. Lo spettacolo è firmato da Lluis Pasqual, già assistente di Giorgio Strehler a Milano e fondatore del Teatre Lliure di Barcellona che alla Scala aveva già realizzato Gianni Schicchi nel 1996 e La donna del lago nel 2011. Le scene sono di Daniel Bianco, i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino.

Prima della Scala, molte ospiti vestite di rosso

Alla Scala con un pensiero a Giulia Cecchettin e a Giulia Tramontano e a tutte le vittime del femminicidio: è la scelta di alcune ospiti della Prima che hanno voluto sfatare la tradizione che vieta il rosso a teatro per mandare un messaggio Contro la violenza sulle donne. Sabina Negri, drammaturga, ha indossato delle scarpe rosse e davanti al Piermarini tira fuori le chiavi dalla borsa per far rumore come chiesto dalla sorella di Giulia Cecchettin, mentre il chirurgo plastico Dvora Ancona si è fatta realizzare un abito rosso da Antonio Riva. Tra gli ospiti, anche una signora con un segno rosso sul viso.

Segre: da ricordare che sono partita dal loggione. La Russa: serata di musica

"Sono una abbonata della Scala, sono partita dal loggione e questo è un bel punto da ricordare": così ha detto la senatrice a vita Liliana Segre arrivando in teatro dove siederà nel palco reale. "Mi aspetto una grande serata di musica": è quanto ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa all'ANSA alla Scala per la prima. Alla fine, vince sempre la Scala. Più forte delle polemiche e delle provocazioni, il nostro Teatro, soprattutto nella giornata di Sant'Ambrogio, si eleva su tutto e con la sua maestosità si impone come eccellenza lombarda di cui tutti gli Italiani vanno fieri". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

Scala, Salvini: grida no fascismo? Qui non si urla

Il Don Carlo di Verdi e' un'Opera bellissima ma se uno viene a sbraitare alla Scala o a fischiare agli Ambrogini ha un problema". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a proposito delle voci, solo due, di protesta che si sono levate prima dell'inizio del Don Carlo. Qualcuno ha urlato "viva l'Italia antifascista" e "no al fascismo". "E' nel posto sbagliato - ha concluso Salvini- alla Scala si ascolta e non si urla". - "In un tempio della cultura cosi' prestigioso come La Scala, mi auguro davvero che nessuno si sia sentito offeso in quel teatro dal grido viva l'Italia antifascista". Lo dice Nicola Fratoianni a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi, commentando il grido udito al teatro La Scala, al termine dell'Inno di Mameli. "Quel grido e' l'omaggio alla nostra religione civile, alla Costituzione Repubblicana. E quel grido non e' assolutamente fuori posto alla Scala", aggiunge Fratoianni.

Meyer, opera lirica e' un bene per tutti nel mondo

"La lirica e' diventata un veicolo fantastico per far conoscere e amare la lingua e la cultura italiana nel mondo intero. Grazie a questo riconoscimento siamo ancora piu' sicuri, ma lo sapevamo gia', che l'opera lirica e' un bene per tutti nel mondo, per tutti quelli che amano il canto italiano e anche l'opera italiana". Lo ha detto il sovrintendente Dominique Meyer, prendendo la parola prima dell'inizio della Prima del Don Carlo, che questa sera inaugura la stagione, commentando la decisione dell'Unesco che ha "inserito ufficialmente la pratica del canto lirico in Italia nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco". "Stasera abbiamo un esempio favoloso che e' il Don Carlo di Verdi" ha aggiunto. "Si e' parlato di tutt'altro in questi ultimi giorni, adesso siamo felici di presentare questo Don Carlo - ha sottolineato - che e' una delle piu' belle opere italiane, e' molto difficile. Richiede cantanti di grande livello internazionale. E sono tutti qua. Spero che stasera potremo festeggiare insieme - vedo tutti i miei colleghi e altri direttore di teatro italiano che saluto - questa bella notizia che ci ha dato l'Unesco".

Scala: Almodovar, Garrel e Patti Smith alla Prima del Don Carlo

Il regista spagnolo Pedro Almodovar, l'attore francese Louis Garrel e l'artista americana Patti Smith. Sono i vip internazionali presenti questa sera alla Prima della Scala per assistere al Don Carlo di Giuseppe Verdi che apre la stagione lirica 2023-2024 del teatro scaligero. Delle istituzioni, in una Prima che vede l'assenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro dell'università Anna Maria Bernini e il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Sul palco reale, in prima fila, la senatrice a vita Liliana Segre. In rappresentanza dell'istituzioni locali il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e il governatore lombardo Attilio Fontana. Tra i rappresentanti del mondo economico e finanziario, presenti, tra gli altri, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, il presidente di intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, il presidente del gruppo Piaqgio Matteo Colaninno, e poi ancora Marco Patuano e Corrado Passera.