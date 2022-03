Direzione del Pd sulle regionali: ecco gli scenari. Inside

Per adesso, nulla da segnalare. Avanti piano. Anzi, macchine ferme. Sono quelle dei Dem in vista delle prossime regionali, che ormai si avvicinano a grandi passi. Mentre infatti Forza Italia è in pressing su Attilio Fontana perché dica se si ricandida oppure no - probabilmente per capire se c'è una strada percorribile per Letizia Moratti - nelle fila del Partito Democratico non c'è ancora un nome, salvo quello di Carlo Cottarelli, assai spinto da Pierfrancesco Majorino ma sul quale altre correnti sono fredde. Pare che Letta abbia preso in considerazione il nome, ma senza prendere decisioni definitive. E non si capisce se lo stesso Cottarelli è disponibile oppure no a correre in una sfida indubbiamente difficile, anche se fattibile.

Lombardia 2023, la direzione regionale dem presieduta da Peluffo

Di tutto questo parlerà, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, la direzione regionale dei Dem presieduta da Vinicio Peluffo, il segretario che deve condurre in porto la delicatissima fase che individua il perimetro (con o senza Movimento 5 Stelle? In quali rapporti con i centristi?), che individua il metodo (con o senza primarie?), che individua il programma e poi anche il nome. Durante la direzione di lunedì sera la relazione sarà quindi particolarmente importante, anche se con tutta probabilità non sarà risolutiva ma anzi lascerà tutte le strade aperte. Anche sul nome che dovrà sfidare il centrodestra.

