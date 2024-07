Disastro ferroviario di Pioltello, chiesti otto anni e quattro mesi per l'ad di Rfi

Disastro ferroviario di Pioltello, i pm di Milano Maura Ripamonti e Leonardo Lesti hanno chiesto otto anni e quattro mesi di reclusione per l'ex ad di Rete ferroviaria italiana Maurizio Gentile. Il 25 gennaio 2018, in seguito al deragliamento del treno regionale Cremona-Milnao Porta Garibaldi, morirono tre persone e oltre 200 rimasero ferite. Al centro del procedimento le accuse di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo, lesioni colpose e "omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro".

Pioltello, chiesta una sanzione pecuniaria da 900mila euro per Rfi

I pm hanno chiesto anche altre quattro condanne per ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rete ferroviaria italiana a pene fino a 8 anni e 4 mesi. Chiesta infine, come riferisce Ansa, anche la condanna di Rfi a 900mila euro di sanzione pecuniaria. Per altri tre imputati è stata chiesta l'assoluzione.