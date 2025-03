"Dissociatevi da Israele": Conte fa indignare la comunità ebraica milanese

“Sono esterrefatto dalle parole dell’ex premier Giuseppe Conte che chiede solo agli italiani di religione ebraica di dissociarsi da Israele”. Con queste parole Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, ha commentato in una nota le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver lanciato un messaggio discriminatorio e pericoloso.

“Questa richiesta va rispedita al mittente perché razzista e anticostituzionale – prosegue Meghnagi –. Non si possono discriminare gli italiani sulla base della religione, e un docente universitario di diritto dovrebbe saperlo. Tanto più in un contesto in cui l’antisemitismo è aumentato del 400% nel 2024. Il fatto che un leader politico arrivi a puntare il dito contro gli ebrei è gravissimo”.

L'appello a Mattarella di Meghnagi

Da qui l’appello al Quirinale: “Mi permetto di rivolgermi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella – conclude Meghnagi – affinché intervenga per segnare un limite invalicabile alla polemica politica. Il confine deve essere quello della civiltà e del rispetto delle minoranze religiose e culturali del nostro Paese”.

