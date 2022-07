Documento governatori Lega pro Draghi, Fontana: “Non esiste”

"Sono ancora governatore e nessuno me ne ha parlato, forse il documento non è mai stato preso in considerazione". Così il presidente lombardo, Attilio Fontana, commenta a margine di un evento in Regione, i rumors di stampa circa la realizzazione di un documento condiviso dai governatori leghisti per ribadire la necessità di avere un governo in carica.

Il documento, secondo indiscrezioni, sarebbe dovuto uscire ieri ma sarebbe stato frenato dal leader leghista, Matteo Salvini. "Ho letto anche io" l'articolo - ha spiegato Fontana ai giornalisti - c'è qualche vostro collega che ama evidentemente creare realtà che non esistono. Io il documento non l'ho mai visto".