Donna fatta a pezzi a Melzo, la figlia resta in carcere

Il gip di Milano Giulio Fanales ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare in carcere per Rosa Fabbiano. La donna di 58 anni e' accusata dell'omicidio volontario aggravato della madre Lucia Cipriano e del vilipendio e distruzione del suo cadavere che avrebbe fatto a pezzi. Fabbiano nell'udienza di convalida che si e' svolta ieri al carcere di San Vittore si e' avvalsa della facolta' di non rispondere.

