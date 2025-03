Donna 68enne morta nel Milanese: lividi sul corpo, avviata una indagine

Una donna di 68 anni, Daniela Guerrini, e' morta domenica mattina nella clinica Multimedica di Sesto San Giovanni, nel milanese, dopo essere stata trasportata in ambulanza dalla sua abitazione a Cinisello Balsamo. A chiamare il 112 poco dopo la mezzanotte quando la donna si e' sentita male e' stato il figlio di 38 anni che vive con i genitori. A insospettire i medici della clinica alcuni lividi, anche risalenti nel tempo, sul corpo della donna. Nella struttura sanitaria sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato di zona. La causa del decesso, che dovra' essere accertata dall'autopsia disposta, e' un emorragia cerebrale. Dai primi accertamenti la Guerrini in passato era stata colpita da un'aneurisma cerebrale. Il figlio era stato denunciato nel marzo del 2020 per lesioni nei confronti della madre. Dopo la morte della donna ha avuto una crisi nervosa ed è stato disposto nei suoi confronti un Tso Le indagini sono affidate alla squadra mobile di Milano, coordinate dal pm di turno di Monza Nicola Balice. Come riferisce Repubblica, l'abitazione è stata posta sotto sequestro.

