Draghi, Marco Fumagalli (M5S): "In questa fase è la persona più preparata"



Non esistono governo tecnici, tutti i governi sono di tipo politico perché un governo ottiene la fiducia della maggioranza dei parlamentari andando in parlamento. Se Mario Draghi vuole i voti dei 5 stelle non può prescindere da quelli che sono alcuni nostri principi e valori fondamentali come reddito di cittadinanza, acqua pubblica, sanità pubblica….”. Lo ha detto a Radio Lombardia il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Marco Fumagalli.



"Mario Draghi è sicuramente una persona preparata che ha gestito bene la Bce in un momento di forte difficoltà e ha protetto l'Euro. In questa fase, in cui c'è la necessità di fare un intervento pubblico pesante nell'ambito del’economia per sostenere la crescita economica, è la persona più preparata. Ovviamente deve rispettare anche quelli che sono i principi del Governo Conte 2. Deve proseguire su una direzione di tipo progressista e europeista.”- ha proseguito Fumagalli che poi ha aggiunto: "Proprio per quella che è stata la storia di Mario Draghi, che ha sostenuto l'economia europea in un momento difficile con la sua azione alla Bce, credo che senza ombra di dubbio possa convenire su quelle che sono alcuni nostri valori fondamentali, per nostri intendo del M5s ma anche del Pd e delle altre forze che hanno sostenuto il governo. Se nel governo ci sarà anche l'ex premier Conte allora credo sia una idonea garanzia nei nostri confronti.”