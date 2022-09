Droga e riciclaggio, 6 arresti tra Emilia e Lombardia

Sei misure cautelari in carcere per droga e conseguente riciclaggio di denaro emesse dal Gip del tribunale di Bologna su richiesta della Procura della Direzione Distrettuale Antimafia sulla base degli esiti dell'inchiesta coordinata dal Procuratore Giuseppe Amato e dal pm Roberto Ceroni. E' l'operazione portata a termine dalla Polizia che verra' illustrata in conferenza stampa alle 11.30 in questura a Reggio Emilia. Le indagini sono state condotte dal dirigente della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, ma hanno riguardato anche i territori di Bologna, Brescia, Ferrara, Modena, Parma e Varese.