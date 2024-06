E' morta la bambina soccorsa in piscina durante una gita dell'oratorio

Non ce l'ha fatta la bambina di undici anni che lunedì è stata stata soccorsa in una piscina del parco acquatico Aquaneva di Inzago (Milano). La piccola, Fatou, di Caravaggio (Bergamo) era ricoverata da tre giorni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'incidente è avvenuto mentre l'11enne di origini senegalese era in gita con l'oratorio estivo. Lo riferisce Ansa. "Siamo profondamente addolorati e confusi dalla terribile situazione che stiamo vivendo - si legge in una nota diffusa dalla famiglia -. Ribadiamo la richiesta di fornire qualsiasi informazione utile alle indagini, alle autorità competenti: ogni piccola informazione può aiutarci a far luce su questa vicenda". La bambina era arrivata dal Senegal solo lo scorso ottobre e per l'ultimo saluto sarà riportata nel Paese d'origine. Proprio per coprire i costi del trasporto la famiglia ha deciso di aprire una raccolta fondi. Per l'incidente sono due gli indagati dalla Procura di Milano: il vicario parrocchiale di Caravaggio in quanto responsabile della gita dell'oratorio cui stava partecipando anche Fatou e uno dei bagnini. Un atto dovuto per consentire di ricostruire i fatti.