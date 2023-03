Ecco la nuova giunta: Bertolaso confermato al Welfare

Sedici assessori, di cui 5 donne: 7 di Fratelli d'Italia, 5 della Lega, 2 di Forza Italia e 2 della Lista Fontana. E 4 sottosegretari (1 FI, 1 Lega, 1 FdI e 1 Noi Moderati). Questa la composizione della nuova giunta guidata da Attilio Fontana, presentata oggi dal governatore a Palazzo Lombardia.

Gli assessori di Fdi

Fratelli d'Italia porta a casa: Sicurezza e protezione civile a Romano La Russa; Bilancio e Finanza Marco Alparone (vicepresidente); Agricoltura, sovranita' alimentare e foreste Alessandro Beduschi; Turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali; Casa e housing sociale Paolo Franco; Trasporti e mobilita' sostenibile Franco Lucente; Cultura Francesca Caruso.

Gli assessori della Lega

La Lega ottiene: Infrastrutture e opere pubbliche con Claudia Terzi; Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità con Elena Lucchini; Universita', ricerca e innovazione con Alessandro Fermi; Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica con Massimo Sertori; Sviluppo economico con Guido Guidesi.

Gli assessori di Forza Italia

Forza Italia: Istruzione, formazione e lavoro va a Simona Tironi; Territorio e sistemi verdi a Gianluca Comazzi.

Gli assessori della Lista Fontana

Per la Lista Fontana: Ambiente e clima Giorgio Maione; Welfare a Guido Bertolaso. Come sottosegretari entrano: Lara Margoni (FdI) Sport e giovani; Raffaele Cattaneo (Noi Moderati) Relazioni internazionali ed europee; Mauro Piazza (Lega) Autonomia e rapporti con il Consiglio regionale; Ruggero Invernizzi (FI) Controlli, patrimonio e digitalizzazione.

Fontana: "Credo che la coalizione da questo confronto sia uscita molto rafforzata"

Attilio Fontana ha aperto così l'evento di presentazione della giunta: "Credo che la coalizione da questo confronto sia uscita molto rafforzata, la coalizione che è formata da FdI, LEga, Fi, Noi moderati, Lombardia Ideale - Lista Fontana". "La discussione per arrivare alla composizione" della giunta "si è conclusa in maniera rapidissima, abbiamo fatto solo tre riunioni di cui la prima informale, poi due riunioni rapide", ha aggiunto sottolineando che abbiamo voluto "creare le migliori condizioni per una giunta di qualità e che cercasse di essere più rappresentativa dei territori".

Fontana ha chiesto alla sua squadra "massimo rispetto e considerazione del vero luogo di rappresentanza della nostra Regione"

"Agli assessori chiedo di approcciare il loro lavoro con grande umiltà e grandissimo rispetto del Consiglio regionale: quello che si è sempre verificato" anche nella passata legislatura. Fontana ha chiesto alla sua squadra "massimo rispetto e considerazione del vero luogo di rappresentanza della nostra Regione che è il Consiglio regionale". Il governatore ha spiegato anche che nella composizione della nuova squadra di governo si è tenuto conto in modo particolare anche della rappresentanza territoriale: "Di questo abbiamo voluto tenere conto e gli assessori hanno per lo più partecipato e vinto la campagna elettorale, rappresentando un forte radicamento territoriale".