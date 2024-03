Edoardo Galli ritrovato alla Stazione Centrale di Milano

E' stato ritrovato alla Stazione di Milano Edoardo Galli, il 16enne lombardo scomparso il 21 marzo: lo ha reso noto la Polizia di Stato. Questa mattina, alle 7.45, Edoardo Galli, il giovane che compira' 17 anni il 29 aprile e' stato riconosciuto da una coppia di viaggiatori mentre faceva il biglietto per tornare a casa a Colico, in provincia di Lecco. La coppia ha immediatamente avvisato personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l'intervento della Polizia Ferroviaria.

Il 16enne è in buone condizioni di salute

Edoardo e' stato avvistato vicino alle macchinette al piano dei binari, prima degli ingressi con i tornelli. Gli agenti della Polfer hanno avvicinato il ragazzo che ha esibito un documento e ha confermato la sua identita'. Il sedicenne. Da quanto e' stato riferito, e' in buone condizioni di salute. Il giovane, che ha il doppio passaporto italiano e russo come la mamma, Natalia, si era allontanato il 21 marzo: uscito di casa, non era andato al liceo a Morbegno, in provincia di Sondrio, dove frequenta il terzo anno, ma aveva preso un treno per Milano e da li' si erano perse le sue tracce. Un'immagine di quel giorno nella Stazione centrale di Milano lo ritraeva con uno zaino e un sacco a pelo. Il papa' Alessandro e la mamma Natalia avevano lanciato anche in tv appelli al figlio perche' desse sue notizie.