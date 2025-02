Educazione alla legalità: al via il progetto interforze dedicato agli studenti

Un percorso educativo innovativo promosso dall’Associazione Vittime del Dovere per le scuole secondarie lombarde: incontri, webinar e open day per scoprire il ruolo delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine nella tutela della sicurezza e della legalità.

L'Associazione Vittime del Dovere torna con il suo Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, un'iniziativa che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica e che si è affermata come un punto di riferimento per le scuole lombarde. Il progetto si distingue per il suo approccio pratico e coinvolgente, offrendo agli studenti un'esperienza formativa unica, lontana dalle tradizionali lezioni frontali.

Tra legalità e sicurezza: un percorso interattivo

Il programma prevede incontri diretti con i rappresentanti delle principali forze dell'ordine e armate del Paese: Esercito Italiano, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, Marina Militare e Polizia Penitenziaria. Oltre 10.000 studenti hanno partecipato all’edizione precedente, dimostrando il valore dell'iniziativa.

Attraverso testimonianze dirette e momenti di confronto, gli studenti potranno approfondire temi cruciali come la responsabilità civica, il contrasto alla criminalità, la lotta alle dipendenze e la sicurezza informatica. L’obiettivo è promuovere una cittadinanza consapevole e attiva, fornendo strumenti concreti per comprendere il ruolo delle istituzioni nella tutela del bene comune.

Il calendario, tra open day e webinair

Da febbraio a maggio 2025, il progetto propone un fitto calendario di incontri, suddivisi tra webinar e open day in presenza.

Webinair:

18 febbraio: Arma dei Carabinieri

27 febbraio: Polizia Penitenziaria

3 marzo: Associazione Vittime del Dovere

20 marzo: Polizia di Stato

4 aprile: Guardia di Finanza

10 aprile: Marina Militare

14 aprile: Esercito Italiano

14 maggio: Aeronautica Militare

Open Day:

27 marzo: Carabinieri (Parco di Monza)

8 maggio: Polizia di Stato (Milano)

Altri incontri in date da definire presso strutture militari e istituzionali in Lombardia.

Come partecipare

Le scuole possono aderire tramite i portali istituzionali dell'Ufficio Scolastico Regionale e la piattaforma digitale Cittadinanza e Legalità, dove gli studenti troveranno materiali formativi e potranno iscriversi agli eventi. Per informazioni, è possibile contattare la segreteria dell'Associazione Vittime del Dovere via e-mail (segreteria@vittimedeldovere.it) o telefonicamente (3314609843).

Gli studenti che parteciperanno al progetto avranno l'opportunità di realizzare elaborati sui temi trattati. I migliori lavori saranno premiati con borse di studio per un valore complessivo di 3.000 euro. La cerimonia di premiazione si terrà presso Regione Lombardia nel mese di ottobre 2025.

Il Progetto Interforze si conferma un'occasione preziosa per gli studenti, un'opportunità di apprendimento esperienziale che va oltre la didattica tradizionale. L'iniziativa vuole formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di comprendere l'importanza della legalità e del rispetto reciproco nella costruzione di una società migliore.