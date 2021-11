Elena Lattuada: chi è la nuova delegata alle Pari opportunità di Milano

Elena Lattuada è stata nominata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala nuova delegata del Comune di Milano alle Pari opportunità. Chi è Elena Lattuada e quale è il suo percorso? Ha 65 anni ed è nata a Milano. Dopo aver lavorato in un’azienda chimica, la Saint Gobain, nel 1989 è entrata nell’apparato della Camera del lavoro Metropolitana di Milano come segretaria della Zona Romana. Dal 1991 al 1996 è stata quindi segretaria della Funzione Pubblica del capoluogo lombardo, per poi essere eletta segretaria regionale della Filcams lombarda. Nel 2002 ha cambiato nuovamente categoria e si è spostata alla Fiom, prima come segretaria a Milano e poi, nel 2005, come leader dei metalmeccanici della Brianza. Tre anni è stata eletta nella segreteria regionale della CGIL Lombardia, dove è rimasta fino al 2012, anno in cui trasferisce in Corso d’Italia per entrare a far parte della segreteria confederale nazionale della Cgil.

Si è da sempre occupata di politiche industriali, contrattazione e politiche per l’occupazione giovanile. Alle ultime elezioni amministratative è stata la capolista di "Milano Unita".