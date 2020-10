Elezioni a Milano, Sala: centrosinistra non insieme ai 5S



“Se mi dovessi candidare credo che sarebbe saggio che la mia parte politica, classicamente il centrosinistra, e i cinque stelle si presentino con proposte e liste diverse. In una realtà come Milano ci sono diversità di vedute. Io li guardo con molto rispetto e ci parlo, però non credo che sarebbe utile a noi, alla città e agli elettori immaginare una convergenza che non fosse preparata da un avvicinamento su alcuni temi e non so se in questo momento si può fare”. Lo ha detto a Timeline su Sky TG24 il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “A Milano – ha aggiunto Sala – ciò che non piace dei Cinque Stelle è la scarsa competenza di molti di loro”.



Penso che l’alleanza tra PD e il M5S al Governo “sia l’alleanza necessaria e corretta, sono stato tra i primi a dire di pensarci. Non vedo alternative e non vedo rischi veri di scissione all’interno del M5S. Penso che questo Governo andrà avanti. Dopo di che, sul fatto che questo sia il Governo ideale e che tutti i ministri in una fase così difficile abbiano l’esperienza giusta posso avere le mie riserve”. Così a Timeline su Sky TG24 il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “La tenuta dei Cinque Stelle vuole dire anche la tenuta del Governo” ha aggiunto poi Sala.

Sala: Parlo spesso con Grillo, ha ruolo utile di coesione per M5S



"Con Grillo parlo spesso, non lo nascondo, gli dò la mia opinione". Così il sindaco di Milano Beppe Sala a SkyTg24, chiarendo che, a suo dire, Grillo ha "ora un ruolo formalmente defilato ma credo che svolga un ruolo utile alla coesione del movimento, cosa che oggi è importante".

Milano: niente chiusure

"Al momento non è prevista nessuna restrizione sui locali, ci stiamo suddividendo ruoli e zone della città tra forze di polizia, in coordinazione con il prefetto. Stasera i vigili saranno concentrati nelle aree della movida ma sono tanti gli spazi con assembramenti serali, poi si vedrà". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a SkyTg24, in merito a eventuali chiusure dei locali milanes dopo l'impennata dei casi. Secondo Sala serve "flessibilità nella gestione, oggi non siamo in grado di dare una regola che funzionerà il prossimo mese".