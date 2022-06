Elezioni, Cecchetti: "I lombardi apprezzano il lavoro della Lega"

Elezioni nei Comuni lombardi, per il vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti un risultato positivo per il Carroccio. Queste le sue parole: "Abbiamo eletto 8 nuovi sindaci - a Bardello (VA), Gottolengo (BS), Lissone (MZ), Moglia (MN), Rivanazzano Terme (PV), Valeria Fratta (LO), Valfurva (SO), Villongo (BG) - e abbiamo confermato quattro sindaci - a Gambolo’ (PV), Garbagnate Milanese (MI), Meda (MZ), Senago (MI) - e abbiano altri candidati sindaci al ballottaggio del 26 giugno, per cui incrementiamo i nostri primi cittadini. Complessivamente implementeremo il numero di nostri consiglieri comunali di maggioranza. Questa tornata elettorale conferma che i cittadini hanno apprezzato la qualità, l’impegno e il buon lavoro dei nostri amministratori locali e di riflesso premia il lavoro quotidiano della nostra giunta regionale in Lombardia e quello della Lega al Governo nazionale. Siamo soddisfatti di questo risultato e puntiamo a migliorarlo al ballottaggio tra due settimane.

Leggi anche: