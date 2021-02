Elezioni Comunali verso il rinvio dopo l'estate

Elezioni Amministrative 2021: si fa sempre più concreta l'ipotesi di spostare l'appuntamento con le urne da primavera a dopo l'estate. Sul tavolo del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese l’istruttoria sullo slittamento delle amministrative è già avviata e nei prossimi giorni sarà sottoposta al premier Mario Draghi e ai leader dei partiti di maggioranza. Situazione seguita con particolare attenzione naturalmente anche a Milano. Dove sia il sindaco in carica Giuseppe Sala, con il Pd, sia il leader della Lega Matteo Salvini avrebbero espresso la loro preferenza per confermare la chiamata al voto a giugno. Ma le ragioni imposte dall'emergenza sanitaria avrebbero naturalmente la priorità su ogni altra riflessione. La dead line per decidere sarebbe il 19 aprile, più probabile che la scelta sarà presa dal Governo entro una decina di giorni.