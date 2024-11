Elezioni Milano, Fontana: "Moratti e De Albertis? Grandi nomi, il centrodestra individui presto il candidato"

"Io non ho in mente nessuno, io condivido quello che ho detto all'inizio, cioe' che sarebbe opportuno che il centrodestra fin da adesso, o tra poco, individuasse chi sara' il prossimo candidato". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a margine della conferenza stampa sulle incisioni rupestri ritrovate in Valtellina a chi gli chiedeva un commento sulle possibili candidature di Letizia Moratti o di Regina De Albertis alle prossime elezioni comunali.

Per Fontana "questo e' un aspetto importante. Poi sono nomi di grandissima qualita', quindi sceglieranno i partiti e scegliera' chi di dovere", ha sottolineato. "L'importante e' che si faccia subito in modo anche che, chi sara' il candidato, riesca a far sapere alla citta' le proprie idee che magari dissentono dall'attuale amministrazione, in modo tale che un cittadino possa andare a votare cosciente di qual e' un futuro della citta' che offre un candidato e l'altro candidato". Secondo il governatore "tutti i nomi sono eccellenti. Ma ripeto, a me interessa che si faccia questa scelta. Poi ognuno avra' da proporre qualcosa". Milano e la Lombardia "sono una miniera di nomi eccellenti, per cui sicuramente ne usciranno altri eccellenti".



