Elisa Esposito: "Grande Fratello? Sono io che ho rifiutato"

"Smentisco tutte le voci che stanno girando. Non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare. Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no. Questo perché al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono". Così Elisa Esposito, la prof di corsivo star di Tik Tok, fornisce la sua versione dei fatti circa la sua mancata partecipazione alla prossima edizione del reality di Canale 5. Secondo quanto sostiene la giovane influencer milanese, non sarebbe stata dunque lei ad essere messa alla porta per aver "spoilerato" il suo provino: "Io non ci vado. Ma perché l’ho scelto io, non perché ho fatto un TikTok o ho spoilerato"