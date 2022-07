Elisa Esposito cacciata dal cast del GF Vip, Alfonso Signorini infuriato

La professoressa di corsivo Elisa Esposito esclusa dal cast del GF Vip

Colpo di scena, la "professoressa di corsivo", Elisa Esposito è fuori dal cast del Grande Fratello Vip. La lunga estate dei toto nomi, per scoprire chi saranno i prossimi inquilini che entreranno nella casa più spiata d'Italia continua. Fino a ieri 20 luglio, era stata data come partecipante ufficiale proprio Elisa, la giovane tiktoker, ma qualcosa è andato storto.

Elisa Esposito esclusa dal Gf Vip

La giovane Elisa Espositio è un personaggio che deve al sua popolarità ai social. La professoressa di corsivo ogni volta che posta foto e video cattura l'attenzione del pubblico e fa sempre discutere. C’è chi la sostiene e chi ne apprezza l’ironia, ma anche chi teme che il corsivo non sia altro che l’ultima deriva della lingua italiana (e del genere umano).

Elisa Esposito, però, ha dovuto dire addio al sogno di partecipare al Gf Vip. La tiktoker si sarebbe giocata l’opportunità di fare la sua prima comparsa in televisione a causa di uno spoiler sulle sue pagine social. La ragazza aveva raccontato ai suoi follower di essere stata contattata dalla produzione del reality per un provino, al termine de quale avrebbe deciso se farla entrare o meno nel cast. L’audizione sarebbe dovuta rimanere segreta: la pubblicazione del video in questione è quindi costato alla tiktoker l’esclusione definitiva dal programma.