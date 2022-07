Elisa Esposito, la "prof di corsivo" al Grande Fratello Vip 7. Rumors

Elisa Esposito, la "prof di corsivo" al Grande Fratello Vip 7

Un successo irresistibile per Elisa Esposito, la "prof di corsivo". Un fenomeno esploso su TikTok e che ha reso la 19enne milanese una star anche fuori dall'App cinese, attirando tante condivisioni quante critiche. Riflettori sempre più importanti si accendono su di lei, che recentemente ha annunciato anche la sua presenza su Only Fans. Di tutt'altro tenore sarebbe però l'indiscrezione che la vede in rampa di lancio per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Rumors riportati da AnticipazioniTv dicono infatti che Alfonso Signorini avrebbe contattato la tiktoker e che la giovane avrebbe addirittura già accettato la proposta.