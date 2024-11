Elisa Esposito e la madre rispondono alle polemiche: "Meglio OnlyFans che spaccarsi la schiena lavorando 8 ore al giorno"

Elisa Esposito, la giovane influencer che ha conquistato il web con il suo "corsivo" virale, è tornata sotto i riflettori. Questa volta insieme alla madre, Cinzia, per un video che ha scatenato una vera e propria tempesta sui social. La questione? La scelta di Elisa di guadagnare su OnlyFans, la piattaforma per contenuti per adulti. "Asfalto gli haters con mamma Cinzia", dice Elisa nel video, mentre la madre afferma: “Meglio guadagnare così che lavorare otto ore e spaccarsi la schiena”. Un commento che non è passato inosservato, sollevando polemiche e critiche.

"Non sono così stupida da lavorare otto ore"

Non è certo la prima volta che Elisa affronta polemiche per le sue scelte di vita. In un nuovo video, ha risposto in modo diretto a chi l'ha criticata, dicendo: "Non mi passa neanche per la testa di alzarmi alle sei, lavorare otto ore, tornare a casa stanca e rifare tutto da capo". Le sue parole hanno suscitato molte reazioni, con tanti che l’hanno accusata di mancare di rispetto a chi svolge lavori tradizionali. Elisa, però, non ha esitato a ribattere: “Se volete farlo, fatelo voi e io vi guardo", una frase che ha ulteriormente infiammato il dibattito, mettendo a confronto il lavoro tradizionale e quello nel mondo digitale.

La mamma Cinzia: "Sono open mind, fatemi una statua". Le critiche: "Tale madre, tale figlia"

Al fianco di Elisa, la madre Cinzia ha ribadito il suo pieno sostegno alla figlia, definendosi "mamma open mind" e dichiarando che, invece di lavorare in pizzeria, preferirebbe dedicarsi allo shopping in centro. Le sue parole, però, non hanno fatto che aumentare le critiche, con molti utenti che hanno commentato: "Tale madre, tale figlia". Ma Cinzia non si è fatta intimidire: “Al posto di scrivere commenti inutili, fatemi una statua, trovare una mamma con la mentalità aperta come la mia non è facile", ha affermato con fierezza. Con la loro visione progressista, madre e figlia sembrano determinati a difendere le loro scelte, convinte che chi vive ancora secondo visioni tradizionali sia ormai rimasto ancorato "nel 1800".