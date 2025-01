Emis Killa indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta sugli ultrà

Il rapper Emis Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, è indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta "Doppia curva", che ha messo nel mirino le frange ultrà di Inter e Milan. Il nome dell’artista compare tra quelli coinvolti nelle indagini, che hanno portato anche a un Daspo di tre anni nei suoi confronti, impedendogli di entrare negli stadi. Lo riferisce il Corriere.

Nella casa di Emis Killa sfollagente, manganello, coltelli e tirapugni

A far scattare il provvedimento è stata la scoperta di un arsenale nella sua abitazione di Vimercate, dove gli inquirenti hanno trovato 40mila euro in contanti, uno sfollagente, un manganello telescopico, tre tirapugni, sette coltelli e uno storditore elettrico. Tra le accuse a suo carico anche il presunto coinvolgimento nel pestaggio di uno steward durante Milan-Roma l’11 aprile e la partecipazione a un’altra aggressione sempre ai danni di un addetto alla sicurezza.

I rapporti tra Emis Killa e Luca Lucci

Il rapper è inoltre considerato vicino a Luca Lucci, storico capo ultrà del Milan noto come "la Belva", attualmente in carcere per narcotraffico e tentato omicidio. Secondo le indagini, Emis Killa sarebbe stato socio in affari con Fabiano Capuzzo, altro membro della Curva Sud arrestato, con cui ha aperto la barberia "Italian Ink" a Monza, indicata dagli inquirenti come una delle casseforti di Lucci. Non solo: il 26 dicembre 2022, il rapper è stato fotografato a casa di Lucci durante una cena di Natale, circondato da esponenti delle frange più violente della tifoseria milanista, alcuni dei quali con legami con la criminalità organizzata calabrese.

L’esibizione a Sanremo di Emis Killa con Lazza e Marzadori

Nonostante le vicende giudiziarie, Emis Killa parteciperà alla 65esima edizione del Festival di Sanremo, portando in gara il brano "Demoni", un pezzo di elettrorap che nel testo recita "Non esiste un piano B". Durante la serata dei duetti si esibirà con Lazza e il primo violino della Scala, Laura Marzadori, sulle note di 100 messaggi.

