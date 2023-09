Ennesimo incidente nel Milanese: donna di 68 anni muore investita

Una donna di 68 anni è stata travolta e uccisa da un'auto questa mattina verso le 6.45 a Vermezzo con Zelo, nel Milanese. Sull'incidente, avvenuto in via Piave, indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Dalle prime evidenze sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata investita

I rilievi - a quanto si apprende - sono ancora in corso. Dalle prime evidenze sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata investita. Dopo l'incidente, il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso.

La tragedia arriva pochi giorni dopo due fatali investimenti avvenuti a Milano

La tragedia arriva pochi giorni dopo due fatali investimenti avvenuti a Milano. Dove, lunedì 18 settembre, una donna di 75 anni è stato investita da un camion compattatore di rifiuti Amsa in via Trasimeno 8, a Milano. Qualche ora prima una ciclista 65enne era stata investita da un bus durante la svolta: è accaduto alle 8.30 tra via Rogoredo e via Impastato. La 65enne avrebbe riportato uno schiacciamento di una gamba