Equalize, l'hacker Calamucci: "Anche un dossier sul manager di Khaby Lame"

Anche il manager di Khaby Lame oggetto degli interessi del gruppo Equalize. Come anticipato da Repubblica, ci sarebbe stato uno "sdi", ossia un accesso abusivo alla banca dati delle forze dell'ordine, che avrebbe avuto come obiettivo il promoter del noto influencer e tiktoker. Lo ha messo a verbale il 17 dicembre Nunzio Samuele Calamucci: "Abbiamo fatto lo Sdi, all'epoca ha truffato, a detta di Di Marzio (ex carabiniere tra gli indagati, ndr), questo youtuber, questo diciamo promoter e mi ha chiesto di fare un reputazionale su questa persona"

