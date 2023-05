Erin Doom incontra per la prima volta i suoi fan a Milano

Primo bagno di folla per Erin Doom, la scrittrice amatissima soprattutto da un pubblico di adolescenti che nella serata di martedì 16 maggio ha presentato al cinema The Space Odeon di Milano il suo terzo volume intitolato Stigma. Pochi giorni fa la giovane autrice ha svelato il proprio volto (e parzialmente la propria identità) presentandosi ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un evento che ha suscitato clamore e curiosità nel mondo dell'editoria e non solo. L'autrice si era infatti sempre celata dietro uno pseudonimo evitando di mostrarsi in pubblico. Sulla scia di Elena Ferrante, dando alle stampe i suoi lavori con un nome d'arte aveva scalato le classifiche italiane. Il suo Fabbricante di lacrime è stato il libro più venduto in Italia nel 2022.

Erin Doom: "Attraverso la fantasia si può raggiungere l'inimmaginabile"

Ieri Matilde - questo il vero nome della autrice - ha potuto per la prima volta incontrare faccia a faccia i suoi fan. Che non hanno fatto mancare il loro entusiasmo al firma copie e all'intervista, condotta proprio da Fabio Fazio. "Attraverso la fantasia si può veramente raggiungere l'inimmaginabile", ha spiegato Erin Doom-Matilde.

Chi è Erin Doom-Matilde, l'autrice best seller

A Che tempo che fa Erin Doom aveva rivelato di chiamarsi Matilde, di essere under 30, emiliana e laureata in legge. "Sono sempre stata una persona introversa, molto schiva e ho scelto l'anonimato perché è più adatto alla mia indole - ha raccontato a Fazio - col passare del tempo, però, sentivo che mi stavo perdendo qualcosa", ha aggiunto. Poi, sul cognome d'arte, Doom, spiega: "L'ho scelto perché in inglese significa sia destino che condanna".