Esce il "Diario" di Gallera. Rumors. La politica trema in libreria

Ci saranno pagine interessanti, dicono quei pochi - pochissimi - che l'hanno letto. Rivelazioni, indiscrezioni, punti di vista personalissimi ma da parte di uno che ha vissuto la pandemia in prima linea. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Giulio Gallera è pronto ad andare in libreria con un volume che farà molto rumore nella politica locale e nazionale. Esce per i tipi di Guerini e Associati. Titolo eloquente: "Diario di una guerra non convenzionale". Sottotitolo didascalico: "La nostra lotta contro il virus". Circa 160 pagine scritte sottoforma di resoconto di quanto accaduto, day by day, con gli occhi dell'ex assessore al Welfare, sostituito poi da Letizia Moratti, attuale vicepresidente. Dal giorno uno al giorno del rimpasto, all'inizio del 2021, Gallera ripercorre tutta la tragedia della pandemia, dalle bare di Bergamo alla visita dal Papa, dagli ospedali in fiera alle lotte politiche, le strumentalizzazioni, gli attacchi.Si prevedono reazioni.

fabio.massa@affaritaliani.it

