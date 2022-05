Centrodestra, Tajani: "Meloni premier? Da Forza Italia nessuna preclusione"

Governo, Tajani: "Draghi avanti anche se il M5S esce, no alla riforma elettorale proporzionale"



"Giusto e normale andare negli Stati Uniti d'America e non è necessario informare prima il Parlamento, come sostiene Conte". Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'imminente viaggio del premier Mario Draghi a Washington. "Questo governo è nato con una chiara politica transatlantica e con un cambiamento di rotta rispetto a quello che diceva prima Conte. Un'inversione di tendenza rispetto allo stretto legame tra Conte e la Cina. Bene quindi andare a parlare con il presidente Biden, ovviamente a testa alta rappresentando le priorità dell'Italia e dell'Europa. La ricaduta delle sanzioni contro la Russia hanno delle forti conseguenze soprattutto su alcuni Paesi europei, Italia, Germania e Polonia, e bisogna tutelare imprese e famiglie in particolare sul tema del gas. Come Forza Italia abbiamo proposto un secondo Recovery Plan finanziato con eurobond per ottenere cinque obiettivi: difesa europea, autonomia energetica, autonomia agroalimentare, accoglienza dei profughi e ricostruzione dell'Ucraina. Gli Stati Uniti devono aiutarci sul prezzo del gas, serve un tetto su quello che importiamo dall'America".

Quanto alle polemiche nell'esecutivo, in particolare da parte del Movimento 5 Stelle, Tajani afferma: "Sarebbe da irresponsabili mettere a repentaglio il governo in questo momento, e se il primo gruppo in Parlamento uscisse dalla maggioranza l'esecutivo sarebbe a rischio, ma penso che in ogni caso Draghi dovrebbe andare avanti comunque anche senza il M5S. E' la sinistra che mette a repentaglio il governo, checché ne dica Letta, sono i suoi alleati a creare problemi". Fissato il vertice del Centrodestra? "Ancora non è stata fissata una data, ma nei giorni scorsi Berlusconi si è sentito con Meloni e Salvini".



Ma scommetterebbe tutto quello che ha che alle prossime elezioni politiche la coalizione sarà unita? "Assolutamente sì, come saremo uniti nella stragrande maggioranza dei comuni che vanno al voto il 12 giugno. E se non lo saremo al primo turno, lo saremo al secondo". Pensando al dopo elezioni politiche, Forza Italia ha preclusioni sull'ipotesi Giorgia Meloni premier? "Non abbiamo preclusioni su nessuno, ma prima dobbiamo pensare a vincere le elezioni". E infine la legge elettorale, Forza Italia potrebbe fare asse con Pd e M5S per una riforma in senso proporzionale? "Non ci sono i tempi per cambiare la legge elettorale e comunque noi vogliamo una legge elettorale che dia la possibilità al Centrodestra di vincere e governare, come quella attuale", conclude Tajani.

