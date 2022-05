Brindisi, prima comunità energetica: 350 famiglie risparmieranno in bolletta

ARTURO DE RISI PRESIDENTE DEL D I T N E RICCARDO ROSSI SINDACO DI BRINDISI ALESSANDRO DELLI NOCI ALLO SVILUPPO ECONOMICO REGIONE PUGLIA ANNAGRAZIA MARASCHIO ASSESSORE ALL'AMBIENTE CAPO DELEGAZIONE PER IL SETTORE BLU ECONOMY REGIONE PUGLIA COSIMO CASILLI AMMINISTRATORE UNICO A R C A NORD SALENTO

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Al via la prima comunità energetica di Brindisi: obiettivi il risparmio economico e la salvaguardia ambientale

Aumenta il numero di Comunità energetiche presenti sul territorio pugliese. Brindisi avrà infatti la sua prima Comunità energetica rinnovabile, con l’installazione di pannelli fotovoltaici nei quartieri Perrino e Paradiso. Il progetto, che coinvolgerà ben 350 famiglie, è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa dagli assessori allo Sviluppo economico e all'Ambiente della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci e Anna Grazia Maraschio, che hanno supportato la nascita dell’associazione “BREC - Brun Rete Energetica Comune”, costituita dal Comune di Brindisi, dall’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare–Nord Salento (ARCA) e dal Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (DiTNE). L’associazione si pone come obiettivo proprio la riduzione della spesa per l’energia delle famiglie.

Anna Grazia Maraschio, assessora all’Ambiente e alle Politiche Abitative della Regione Puglia, ha commentato in merito all'iniziativa: “Oggi accogliamo con entusiasmo il primo risultato di una sperimentazione in atto già da tempo, quello della costituzione di una comunità energetica che vede come protagonisti amministratori locali e distretti tecnico-scientifici, tutti uniti per dare un notevole contributo a obiettivi ambientali che perseguono il contrasto ai fenomeni climatici avversi, ma soprattutto obiettivi sociali di contrasto alle povertà energetiche”.