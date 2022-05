Gran Canaria, l’isola amata dagli italiani dove la benzina costa 1.10 euro

Gran Canaria, l'isola vulcanica dichiarata dall’Unesco riserva della biosfera dove vivono oltre 40mila italiani

Gran Canaria è un’isola che sorprende non soltanto per il mare e il sole, la vita da spiaggia e quella notturna, ma anche per i suoi panorami suggestivi e i microclimi. Si trova a poche ore di volo dall’Italia e attrae turisti provenienti da tanti Paesi diversi, tutti alla ricerca delle temperature miti dell’isola. L’offerta ricettiva a Gran Canaria è molto variegata: è un’isola di origine vulcanica, la seconda più popolata dell’arcipelago. La sua capitale, Las Palmas de Gran Canaria, è la più grande città e area metropolitana delle isole Canarie. Politicamente condivide lo status di capoluogo delle Canarie con Santa Cruz de Tenerife. Nel 2005, l’isola è stata dichiarata dall’Unesco riserva della biosfera. È un continente in miniatura con un territorio che va dai rilievi rocciosi alle distese di verde, fino alle coste sabbiose.

Nel capoluogo e nelle località turistiche non manca una vivace vita notturna così come sono numerosi gli eventi culturali all’aperto che si svolgono durante tutto l’anno. Dal 2020, le migliaia di italiani presenti a Gran Canaria possono anche ascoltare un’emittente radiofonica (è presente in Fm anche a Tenerife, Fuerteventura e Lanzarote): Radio Calima. Per visitare l’isola è consigliabile prendere un’auto a noleggio che costa molto meno che in Italia così come i carburanti. Anche per mangiare in ottimi ristoranti i prezzi sono più bassi che nel Bel Paese. Migliaia di italiani hanno scelto di vivere alle isole Canarie, quest’arcipelago di nazionalità spagnola che si trova davanti alle coste atlantiche del Marocco, formato da sette isole di origine vulcanica molto diverse tra loro: Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma e da altri quattro isolotti più piccoli. Secondo Canarias7 gli italiani che per vari motivi si sono trasferiti alle Canarie sono oltre 45 mila.

Il numero si riferisce ai residenti, ma gli italiani sono molti di più se si considerano anche coloro che ci restano soltanto nel periodo invernale (il clima alle Canarie è mite tutto l’anno) e quelli che provano un’esperienza lavorativa che termina dopo qualche mese. Perché migliaia di italiani, soprattutto negli ultimi anni, hanno deciso di trasferirsi proprio alle Canarie? A questa domanda risponde l’imprenditore e conduttore televisivo Pier Angelo Perazzi, piemontese di Verbania, il quale 15 anni fa decise di trasferirsi a Gran Canaria, dove ha aperto l’agenzia più famosa dell’arcipelago “Vivere alle Canarie” che in breve tempo è diventata leader per i trasferimenti alle Canarie di italiani e di aziende.

“Migliaia di italiani si sono trasferiti alle Canarie - racconta Pier Angelo Perazzi - prevalentemente per l’invivibilità di un Paese che ci ha regalato storia, cultura e tradizioni ma che allo stato attuale non ci incoraggia certo a credere in un futuro sereno e soprattutto accettabile, così da spingere chiunque a cercare un’alternativa appetibile dove tornare a ‘credere’ che si possa vivere sereni e a riguadagnarsi quella ‘dignità’ che molti hanno perso da molto tempo. Le Canarie, per l’appunto, nello specifico Gran Canaria zona Sud, per via dei servizi, ma soprattutto del clima (il migliore in assoluto fra le isole) sono le più gettonate tra le mete degli italiani. Le ragioni sono molteplici: per esempio, la possibilità di cambiare completamente vita, sole, mare, caldo e in particolare il risparmio economico a sole 4 ore dall’Italia, con voli diretti da molti aeroporti.

Poi per cultura e tradizione, le Canarie fin da subito ti mettono a tuo agio, ti fanno sentire a casa, si rimane comunque nella Comunità europea, si continuano ad avere dei diritti e la lingua è molto semplice e facilmente apprendibile”. Il Sud dell'isola è più esposto al sole ed è meno piovoso rispetto al Nord. Playa del Inglés e Maspalomas sono le destinazioni più amate dai turisti, soprattutto europei, in cerca del clima tropicale.

