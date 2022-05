Sondaggio sindaci, sorpresa Mancinelli (Ancona), Bucci oltre il 56%

Sondaggio sindaci, la classifica



L'usato sicuro vince e convince. Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona del Partito Democratico, entra nella top ten dei primi cittadini più amati d'Italia in ottava posizione con il 56,7%. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Mancinelli era già stata eletta sindaco nel 2013 e in precedenza, nel lontano 1983, fu assessore ai servizi sociali e all'ambiente sempre nel comune marchigiano.

A ridosso della top four (Decaro, Brugnaro, Gori, Sala) si piazzano Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Roberto Gualtieri, primo cittadino della Capitale, con il 60,8% dei consensi. Settimo Manfredi (Napoli), mentre spicca la nona posizione, con il 56,3%, del sindaco di Genova Marco Bucci che il 12 giugno alle elezioni amministrative cerca la riconferma. Chiude la top ten Leoluca Orlando, Palermo, con il 55,8%.

