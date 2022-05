La Russia annuncia: simulato lancio di missili nucleari tra Polonia e Lituania

Guerra Russia Ucraina, "Operazioni militari con radiazioni chimiche"

La guerra in Ucraina prosegue senza sosta. Ennesima notte di bombardamenti in tutto il Paese. Putin non concentra più i suoi attacchi solo su Mariupol e il Donbass ma adesso attacca ovunque e le sirene antiaeree suonano ormai in molte città, compresa la capitale Kiev e la città al confine con l'Europa Leopoli. La Russia intensifica gli attacchi, in vista della parata militare del 9 maggio, dove con ogni probabilità, Putin farà annunci importanti.

Le sirene di allarme antiaeree si sono attivate questa notte in tutta l'Ucraina: a Kiev e Kharkiv, così come negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Leopoli, Ternopil, Odessa e Zaporizhzhia. Lo riporta 'The Kyiv Independent'.

L'esercito russo ha simulato il lancio di missili nucleari nell'enclave di Kaliningrad, situato tra Polonia e Lituania. Lo afferma il ministero della Difesa russo specificando che le unità di combattimento impiegate hanno anche effettuato "operazioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica". La Russia ha messo in allerta le proprie forze nucleari poco dopo l'invasione dell'Ucraina lo scorso 24 febbraio.

