Axpo, Green Flexy PPA: “risposta concreta per le PMI”

Axpo lancia i Green Flexy PPA, strumenti per l’energia delle PMI italiane. Le parole dell’AD Demarchi ad affaritaliani.it

Il rincaro dei prezzi energetici ha colpito duramente le piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo nazionale. Axpo, attraverso i Green Flexy PPA, intende tutelare la stabilità economica di queste realtà e renderle partecipi del processo di transizione energetica. Si tratta infatti di accordi di fornitura a medio termine di energia da fonte rinnovabile e a prezzo fisso.

I Green Flexy PPA rappresentano un’evoluzione della Green Route, percorso disegnato da Axpo per agevolare l’accesso ai Corporate PPA (accordi a lungo termine

di acquisto e fornitura di energia rinnovabile) e puntano sul concetto di flessibilità per soddisfare le esigenze delle PMI che, in misura crescente, chiedono di poter accedere a soluzioni di questo tipo e in grado di agevolarne sostenibilità economica e ambientale.

Affaritaliani.it ha approfondito l’argomento con l’Amministratore Delegato di Axpo, Simone Demarchi.

La questione energetica è sempre più al centro del dibattito pubblico italiano. E con esso il vertiginoso aumento delle bollette verificatosi negli ultimi tempi, soprattutto sulle piccole e medie imprese. Da poco Axpo ha lanciato Green Flexy PPA, un insieme di nuovi strumenti di gestione energetica. Di che cosa si tratta nello specifico?

Green Flexy PPA rappresenta una risposta concreta per le PMI che intendono partecipare attivamente al processo di transizione energetica. Si tratta sostanzialmente di accordi di medio termine per l’acquisto di energia totalmente rinnovabile prodotta da impianti che appartengono al portafoglio Axpo, a tariffa bloccata per tutta la durata dell'accordo. In questo modo, le PMI possono proteggersi dalla volatilità dei prezzi dell’energia, contribuendo direttamente alla diffusione delle fonti rinnovabili e riducendo le proprie emissioni di gas climalteranti. La formula dei Green Flexy PPA si basa sui più tradizionali PPA, (solitamente destinati alle grandi aziende), rispetto ai quali offre però maggiore flessibilità dal punto di vista della durata e della quantità di energia erogata, visto che è indirizzata a imprese con esigenze estremamente variegate.

La Green Flexy PPA è di fatto un’evoluzione della Green Route di Axpo, un percorso ideato per agevolare l'accesso ai Corporate PPA. Perchè scegliere questi nuovi accordi? Quali sono gli obiettivi che intendete raggiungere?

Più che un’evoluzione, i Green Flexy PPA costituiscono un’espansione nonché una parte integrante di Green Route, ovvero il “percorso” che Axpo ha progettato per accompagnare i clienti verso la sottoscrizione di un contratto di lungo termine PPA.

Green Flexy PPA si propone pertanto come una proposta elettiva per tutte le aziende di piccole e medie dimensioni che intendono implementare i PPA come supporto per il proprio business, con un termine temporale medio (3-5 anni) e per soddisfare un fabbisogno energetico moderato (fino a 20 GWh), ma con il vantaggio di essere modulabile in base alle proprie esigenze. Axpo, grazie alle molteplici declinazioni dei PPA che ha sviluppato, è in grado di rendere ogni tipologia di azienda, dalla Media e Piccola impresa fino alla grande industria, resiliente e sostenibile dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico. L’obiettivo è quello di offrire ad ogni cliente una fornitura di energia rinnovabile al 100% e carbon free, dal momento che l’Europa prevede che non siano più generate emissioni net di gas a effetto serra entro il 2050.

Inclusione energetica da una parte, sostenibilità dall'altra: sono queste le due leve, secondo voi, su cui puntare per accelerare e arrivare davvero a una svolta rinnovabile?

In Axpo crediamo che siano due elementi inscindibili per compiere propriamente la transizione ecologica. In particolare, inclusione energetica e sostenibilità significano per noi mettere a disposizione di ogni cittadino o impresa servizi con cui accedere facilmente ed in modo economicamente conveniente alla fornitura di energia rinnovabile, all’efficientamento energetico e alla mobilità green. Mediante un approccio olistico è infatti possibile progettare una società capace di prosperare rispettando i limiti della biosfera. Da questo punto di vista, sono tanti gli impegni che i Governi di tutto il mondo si stanno prendendo e anche da parte del Governo italiano, sono in via di definizione e introduzione misure che vanno nella direzione di fornire segnali concreti e che rispecchiano la nostra visione del futuro, in cui l’energia pulita diventi patrimonio comune.